Для коров в Краснотурьинске провели генеральную уборку
Общество
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества Инцидент.Краснотурьинск
На сельскохозяйственном предприятии «Совхоз Богословский» в Краснотурьинске провели генеральную уборку. Это та самая ферма, которая ужаснула своими антисанитарными условиями пользователей соцсетей.
За тем, чтобы ферму привели в порядок, проследил глава администрации Краснотурьинска Александр Устинов. На сегодняшний день навоз, по которому ходили бурёнки, из коровника вывезен, само помещение подсушено. Кроме того, починили оборудование. И коровы сразу повеселели. Это можно увидеть по видео, которое сегодня было опубликовано ВК-пабликом «Инцидент. Краснотурьинск».
Напомним, что об ужасных условиях содержания коров на краснотурьинской ферме сообщили в начале апреля. Видео шокировало запечатлённой грязью, царившей в коровнике. Дополнительно шокировала информация о том, что именно с этой фермы молоко уходит на молокозавод, откуда продукция из него расходится по городам Свердловской области. К счастью, на поднимающуюся шумиху оперативно отреагировали и теперь коровы находятся в более «человеческих» условиях.
За тем, чтобы ферму привели в порядок, проследил глава администрации Краснотурьинска Александр Устинов. На сегодняшний день навоз, по которому ходили бурёнки, из коровника вывезен, само помещение подсушено. Кроме того, починили оборудование. И коровы сразу повеселели. Это можно увидеть по видео, которое сегодня было опубликовано ВК-пабликом «Инцидент. Краснотурьинск».
Напомним, что об ужасных условиях содержания коров на краснотурьинской ферме сообщили в начале апреля. Видео шокировало запечатлённой грязью, царившей в коровнике. Дополнительно шокировала информация о том, что именно с этой фермы молоко уходит на молокозавод, откуда продукция из него расходится по городам Свердловской области. К счастью, на поднимающуюся шумиху оперативно отреагировали и теперь коровы находятся в более «человеческих» условиях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На ферме в Краснотурьинске, где коровы передвигаются по собственным экскрементам, устранят антисанитарию
06 апреля 2022
06 апреля 2022