В Краснотурьинске коровы стоят по колено в собственных экскрементах
Общество
Фото: Вечерние ведомости (архивное)
В группе соцсети «ВКонтакте» появилось весьма неприятное видео, автор которого утверждает, что снимал ролик на территории Краснотурьинской фермы. На видео – коровник. Не очень большой, по современным меркам. Зато грязи в нём – хватило бы на Авгиевы конюшни! Коровы стоят в собственных экскрементах и по их печальным мордам видно, что обстоятельство это их совершенно не радует.
Не должно обрадовать сие зрелище и жителям Свердловской области, особенно тем из них, кто любит с утреца выпить молочка. Ведь автор ролика добавляет в описании к нему, что с отснятой им на видео Краснотурьинской фермы молоко возят на молочный завод. А уж оттуда молочная продукция расходится по областным населённым пунктам. Конечно, молоко проходит обработку и всячески проверяется. Жаль, что, похоже, не проверяются санитарные условия на уральских фермах. Коровы, живущие и трудящиеся в условиях антисанитарии вряд ли дают такое уж здоровое молоко.
Но дело не только в качестве молочной продукции. Судя по опубликованным кадрам, хозяина краснотурьинской фермы можно запросто привлечь за жестокое обращение с животными. Помимо прочего, из-за сырости и грязи у бурёнок могут развиваться различные заболевания, возникать дерматиты, причиняющие животному ощутимую боль.
Не должно обрадовать сие зрелище и жителям Свердловской области, особенно тем из них, кто любит с утреца выпить молочка. Ведь автор ролика добавляет в описании к нему, что с отснятой им на видео Краснотурьинской фермы молоко возят на молочный завод. А уж оттуда молочная продукция расходится по областным населённым пунктам. Конечно, молоко проходит обработку и всячески проверяется. Жаль, что, похоже, не проверяются санитарные условия на уральских фермах. Коровы, живущие и трудящиеся в условиях антисанитарии вряд ли дают такое уж здоровое молоко.
Но дело не только в качестве молочной продукции. Судя по опубликованным кадрам, хозяина краснотурьинской фермы можно запросто привлечь за жестокое обращение с животными. Помимо прочего, из-за сырости и грязи у бурёнок могут развиваться различные заболевания, возникать дерматиты, причиняющие животному ощутимую боль.
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