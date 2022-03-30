Улицу Гоголя в Екатеринбурге перекроют 12 апреля
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перенесли срок закрытия движения по улице Гоголя. Изначально участок от Энгельса до здания №15а на Гоголя должны были перекрыть 8 апреля, однако теперь закрытие назначено на 12 апреля.
Перекрытие связано со строительством сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Ограничения будут действовать до 6 мая.
На время перекрытия транспорт будут направлять по улицам Энгельса, Горького, Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Карла Маркса, Белинского.
Перекрытие связано со строительством сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Ограничения будут действовать до 6 мая.
На время перекрытия транспорт будут направлять по улицам Энгельса, Горького, Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Карла Маркса, Белинского.
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