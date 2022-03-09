В Екатеринбурге перекроют улицу Гоголя и Виражный переулок

16.53 Среда, 16 марта 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Гоголя и Виражному переулку. Ограничения будут действовать почти месяц.

Участок улицы Гоголя от Энгельса до Гоголя, 15 а будет перекрыт с 8 апреля по 6 мая. На время закрытия участка транспорт направят по улицам Энгельса, Горького, Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Карла Маркса и Белинского.

Виражный переулок от улицы Куйбышева до переулка Шорного будет закрыт для движения с 10 апреля по 3 мая.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения и водоотведения.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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