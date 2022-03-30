Ради первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге перекроют семь улиц
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Завтра, 5 апреля, в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы. Ради тренировки военные перекроют семь улиц.
С 07:40 до 09:30 завтра будет закрыто движение по улице Дорожной (от Окраинной до Городской), а с 09:00 до 14:00 – по улицам Новосибирской второй (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской) и Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй).
Добавим, что в аналогичном режиме утренние тренировки будут проходить 7, 12, 14, 19 и 21 апреля. Также с 20 апреля запланировано проведение шести вечерних репетиций парада Победы.
Ранее мы публиковали полный график перекрытий на время проведения тренировок.
С 07:40 до 09:30 завтра будет закрыто движение по улице Дорожной (от Окраинной до Городской), а с 09:00 до 14:00 – по улицам Новосибирской второй (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской) и Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй).
Добавим, что в аналогичном режиме утренние тренировки будут проходить 7, 12, 14, 19 и 21 апреля. Также с 20 апреля запланировано проведение шести вечерних репетиций парада Победы.
Ранее мы публиковали полный график перекрытий на время проведения тренировок.
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В Екатеринбурге начинаются тренировки парада Победы
30 марта 2022
30 марта 2022