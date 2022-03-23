В Екатеринбурге начинаются тренировки парада Победы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начались мероприятия по подготовке к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ради тренировок парада войск будут перекрыты несколько городских улиц.С 07:40 до 09:30 5, 7, 12, 14, 19 и 21 апреля будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской), а с 09:00 до 14:00 – по улицам Новосибирской второй (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской) и Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй).Кроме того, с 20:00 20 апреля до 04:00 21 апреля и в то же время в ночь с 27 на 28 апреля перекроют проспект Ленина (от Пушкина до Хохрякова), улицу 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).В аналогичном режиме в ночь с 25 на 26 апреля, с 29 на 30 апреля, с 5 на 6 мая, а также с 05:00 до 12:00 7 мая будет закрыто движение транспорта на проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улицах Репина (от проспекта Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).На время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок парада также будет закрыто движение по улицам Окраинной (от Палисадной до Дорожной), Палисадной (от Окраинной до Новосибирской второй), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Патриса Лумумбы (от Братской до Московской), Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по пандусам транспортной развязки на улице Московской. Эти перекрытия будут действовать с 19:00 25 и 29 апреля, 5 мая, а также с 05:00 7 и 9 мая.В связи с репетициями парада Победы на площади 1905 года будет закрыта парковка с 20:00 20 апреля до 04:00 21 апреля, с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля, с 20:00 27 апреля до 04:00 28 апреля, с 20:00 29 апреля до 04:00 30 апреля, с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая, с 05:00 до 12:00 7 мая.