Последствия снегопада в Екатеринбурге устраняют 400 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге коммунальщики устраняют последствия снегопада, который накрыл город еще ночью. Напомним, что из-за непогоды в городе образовались большие пробки.
За последние сутки с улиц Екатеринбурга вывезли более двух тысяч тонн снега, свыше 120 тонн грязи и 27 тонн мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано 15 тонн противогололедных материалов и более 25 тонн фракционного песка.
Сегодня на уборку мегаполиса вышли более 400 рабочих. Задействована 181 единица спецтехники.
За последние сутки с улиц Екатеринбурга вывезли более двух тысяч тонн снега, свыше 120 тонн грязи и 27 тонн мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано 15 тонн противогололедных материалов и более 25 тонн фракционного песка.
Сегодня на уборку мегаполиса вышли более 400 рабочих. Задействована 181 единица спецтехники.
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