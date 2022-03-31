Из-за сильного снегопада Екатеринбург встал в пробки
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Лучшую шутку для Екатеринбурга на 1 апреля подготовила погода. Сегодня утром город засыпало снегом. Из-за этого мегаполис стоит в семибалльных пробках.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки образовались в центре Екатеринбурга: на проспекте Ленина, улицах Малышева, Куйбышева, Радищева, Московской и Восточной. Заторы также наблюдаются на выезде с микрорайона Мичуринский, на улицах Серафимы Дерябиной, Комсомольской, Бебеля, Халтурина и Шефской.
Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение на 1 апреля. По данным синоптиков, в Свердловской области сегодня ожидается сильный снег и гололедица.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки образовались в центре Екатеринбурга: на проспекте Ленина, улицах Малышева, Куйбышева, Радищева, Московской и Восточной. Заторы также наблюдаются на выезде с микрорайона Мичуринский, на улицах Серафимы Дерябиной, Комсомольской, Бебеля, Халтурина и Шефской.
Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение на 1 апреля. По данным синоптиков, в Свердловской области сегодня ожидается сильный снег и гололедица.
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