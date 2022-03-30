В Екатеринбурге в День Победы пройдет шествие «Бессмертный полк»
Общество
Фото: Нарек Спартакян
В Екатеринбурге 9 мая впервые за три года состоится шествие «Бессмертный полк» в оффлайн-режиме. В День Победы также запустят салют.
Накануне прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 77-й годовщины Дня Победы. По словам начальника управления культуры администрации города Ильи Маркова, в программе запланированы вахта памяти «Пост №1», легкоатлетический забег «Майская гроза», акция «Вспомнить всех поименно!», «Вальс Победы», встречи с ветеранами, торжественные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам, а также выставка военной техники и ретро-автомобилей.
Главным событием празднования Дня Победы традиционно станет парад Екатеринбургского гарнизона с прохождением пеших расчетов всех родов войск, сил МВД, МЧС, механизированной колонны и пролетом авиации. Парад начнется 9 мая в 10:00. Генеральная репетиция состоится 7 мая. Ее можно будет увидеть со зрительских трибун, куда в этот раз планируют допустить горожан.
Кроме того, 9 мая по улицам Екатеринбурга пройдет многотысячное шествие «Бессмертного полка». Кульминацией праздника станет гала-концерт в Историческом сквере, а завершится 9 мая – салютом, который запустят с трех площадок.
Ранее мы публиковали график перекрытия улиц Екатеринбурга на время проведения репетиций Парада Победы.
Накануне прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 77-й годовщины Дня Победы. По словам начальника управления культуры администрации города Ильи Маркова, в программе запланированы вахта памяти «Пост №1», легкоатлетический забег «Майская гроза», акция «Вспомнить всех поименно!», «Вальс Победы», встречи с ветеранами, торжественные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам, а также выставка военной техники и ретро-автомобилей.
Главным событием празднования Дня Победы традиционно станет парад Екатеринбургского гарнизона с прохождением пеших расчетов всех родов войск, сил МВД, МЧС, механизированной колонны и пролетом авиации. Парад начнется 9 мая в 10:00. Генеральная репетиция состоится 7 мая. Ее можно будет увидеть со зрительских трибун, куда в этот раз планируют допустить горожан.
Кроме того, 9 мая по улицам Екатеринбурга пройдет многотысячное шествие «Бессмертного полка». Кульминацией праздника станет гала-концерт в Историческом сквере, а завершится 9 мая – салютом, который запустят с трех площадок.
Ранее мы публиковали график перекрытия улиц Екатеринбурга на время проведения репетиций Парада Победы.
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