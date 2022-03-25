Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Апрель в Свердловской области начнется с сильного снегопада и гололедицы. МЧС выпустило штормовое предупреждение.По данным синоптиков, завтра, 1 апреля, в Свердловской области ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, а на дорогах будет гололедица.МЧС призывает свердловчан ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также воздержаться от туристических походов. Водителям и пешеходам на дороге стоит быть особо бдительными.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.