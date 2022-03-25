Апрель в Свердловской области начнется с сильного снегопада
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Апрель в Свердловской области начнется с сильного снегопада и гололедицы. МЧС выпустило штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, завтра, 1 апреля, в Свердловской области ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, а на дорогах будет гололедица.
МЧС призывает свердловчан ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также воздержаться от туристических походов. Водителям и пешеходам на дороге стоит быть особо бдительными.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, завтра, 1 апреля, в Свердловской области ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, а на дорогах будет гололедица.
МЧС призывает свердловчан ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также воздержаться от туристических походов. Водителям и пешеходам на дороге стоит быть особо бдительными.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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