В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Площадь 1905 года»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на выход и вход закрыли станцию метро «Площадь 1905 года». Об этом сообщает It’s My City в своем телеграм-канале.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили, что станция закрыта из-за проверки. Дело в том, что в ходе досмотра ручной клади одного из пассажиров был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство.Добавим, что на место уже вызвали специалистов.