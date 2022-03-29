В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Площадь 1905 года»
Общество
Фото: Арина Томашова / It’s My City
В Екатеринбурге на выход и вход закрыли станцию метро «Площадь 1905 года». Об этом сообщает It’s My City в своем телеграм-канале.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили, что станция закрыта из-за проверки. Дело в том, что в ходе досмотра ручной клади одного из пассажиров был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство.
Добавим, что на место уже вызвали специалистов.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили, что станция закрыта из-за проверки. Дело в том, что в ходе досмотра ручной клади одного из пассажиров был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство.
Добавим, что на место уже вызвали специалистов.
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