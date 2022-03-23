Еще 802 свердловчанина заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выявили 802 случая коронавируса. За все время пандемии в регионе зафиксирован 425 161 заболевший.Как сообщает оперштаб, госпитализировано 108 пациентов с коронавирусом. По выздоровлению выписали 5 202 человек. Всего вылечились 343 226 свердловчан.Зафиксировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 10 573.