Еще 802 свердловчанина заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 802 случая коронавируса. За все время пандемии в регионе зафиксирован 425 161 заболевший.
Как сообщает оперштаб, госпитализировано 108 пациентов с коронавирусом. По выздоровлению выписали 5 202 человек. Всего вылечились 343 226 свердловчан.
Зафиксировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 10 573.
Как сообщает оперштаб, госпитализировано 108 пациентов с коронавирусом. По выздоровлению выписали 5 202 человек. Всего вылечились 343 226 свердловчан.
Зафиксировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 10 573.
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