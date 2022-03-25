В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение

09.28 Среда, 30 марта 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
Жителей Свердловской области предупреждают о шквалистом ветре 30 марта. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.

По данным синоптиков, сегодня, 30 марта, в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица.

При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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09:28 В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение
21:17 В Серове из окна 5-этажного дома упала пожилая женщина
20:59 Мобильный пункт по приёму мусора в Сысерти заменили на стационарный
20:23 В Свердловской области мясо можно употреблять вместо антибиотиков
19:55 Виновника смертельного ДТП в Тугулымском районе отправили на 7 лет в колонию-поселение
19:26 Екатеринбуржцы, защищающие Калиновские поля от промзастройки, выиграли суд в Санкт-Петербурге
17:56 В столице Урала откроется первая выставка молодых художников с аутизмом
17:25 Свердловчане чаще всего онлайн покупают машины LADA, Hyundai и Volkswagen
16:53 В Свердловской области открывается школа здоровья для переболевших COVID-19
16:28 Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили штраф за дискредитацию ВС РФ
15:51 Дорожники в Екатеринбурге продолжают борьбу с гололедом
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15:24 В Ревде уволили отказавшуюся мониторить соцсети школьников учительницу
14:55 На станции метро «Динамо» в Екатеринбурге закроют кассы
14:23 Екатеринбурженка предстанет перед судом за убийство сожителя-инвалида
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