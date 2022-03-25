В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
Жителей Свердловской области предупреждают о шквалистом ветре 30 марта. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, сегодня, 30 марта, в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, сегодня, 30 марта, в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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