В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области предупреждают о шквалистом ветре 30 марта. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, сегодня, 30 марта, в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.