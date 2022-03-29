В Екатеринбурге на Евгения Ройзмана составили два протокола за дискредитацию ВС РФ

11.26 Вторник, 29 марта 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два протокола по новой статье КоАП 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ).

Первый протокол составили за пост в соцсетях от 23 марта, а другой – за сказанное в видеоролике на Youtube 18 марта. Оба дела будут рассматриваться сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Кроме того, на сайте суда появилось еще одно дело на Евгения Ройзмана – в карточке дела значится статья 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ). Заседание назначено на 7 апреля. Юрист Юлия Федотова заявила, что данный протокол был составлен в отсутствие Ройзмана, что, согласно КоАП, недопустимо.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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