В Екатеринбурге на Евгения Ройзмана составили два протокола за дискредитацию ВС РФ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два протокола по новой статье КоАП 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ).
Первый протокол составили за пост в соцсетях от 23 марта, а другой – за сказанное в видеоролике на Youtube 18 марта. Оба дела будут рассматриваться сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.
Кроме того, на сайте суда появилось еще одно дело на Евгения Ройзмана – в карточке дела значится статья 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ). Заседание назначено на 7 апреля. Юрист Юлия Федотова заявила, что данный протокол был составлен в отсутствие Ройзмана, что, согласно КоАП, недопустимо.
Первый протокол составили за пост в соцсетях от 23 марта, а другой – за сказанное в видеоролике на Youtube 18 марта. Оба дела будут рассматриваться сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.
Кроме того, на сайте суда появилось еще одно дело на Евгения Ройзмана – в карточке дела значится статья 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ). Заседание назначено на 7 апреля. Юрист Юлия Федотова заявила, что данный протокол был составлен в отсутствие Ройзмана, что, согласно КоАП, недопустимо.
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