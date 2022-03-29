В Екатеринбурге на Евгения Ройзмана составили два протокола за дискредитацию ВС РФ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два протокола по новой статье КоАП 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ).Первый протокол составили за пост в соцсетях от 23 марта, а другой – за сказанное в видеоролике на Youtube 18 марта. Оба дела будут рассматриваться сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.Кроме того, на сайте суда появилось еще одно дело на Евгения Ройзмана – в карточке дела значится статья 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ). Заседание назначено на 7 апреля. Юрист Юлия Федотова заявила, что данный протокол был составлен в отсутствие Ройзмана, что, согласно КоАП, недопустимо.