Синоптики предупреждают свердловчан о гололедице
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики уральского гидрометцентра предупреждают жителей региона о гололедице на свердловских дорогах. Также на следующей неделе ожидаются осадки в виде мокрого снега.
В понедельник, 28 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ночью -1…-6 °C, днем +3…+8°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, мокрый снег, ночью слабый. На дорогах гололедица. Ночью -1…-3°C, днем +4…+6°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 29 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем до умеренных. На дорогах гололедица. Ночью -2…-7°C, при прояснении до -12°C. Днем +2…-3°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, ночью отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью -5…-7°C, днем около 0°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, ночью порывы до 13 м/сек.
В среду, 30 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью -2…-7°C, на севере -8,-13°C. Днем +1…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью -2…-4°C, днем +3…+5°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 28 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ночью -1…-6 °C, днем +3…+8°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, мокрый снег, ночью слабый. На дорогах гололедица. Ночью -1…-3°C, днем +4…+6°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 29 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем до умеренных. На дорогах гололедица. Ночью -2…-7°C, при прояснении до -12°C. Днем +2…-3°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, ночью отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью -5…-7°C, днем около 0°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, ночью порывы до 13 м/сек.
В среду, 30 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью -2…-7°C, на севере -8,-13°C. Днем +1…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью -2…-4°C, днем +3…+5°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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