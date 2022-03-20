За минувшие сутки коронавирус выявили у 1 101 свердловчанина
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшие сутки был выявлен 1 101 случай COVID-19, из них 513 у жителей Екатеринбурга. Всего было зарегистрировано 420 598 случаев в регионе.
Из больниц было выписано 4 513 человек. За все время от коронавируса вылечилось 320 733 свердловчан.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 10 человек. За весь период пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 10 536 летальных исходов.
Из больниц было выписано 4 513 человек. За все время от коронавируса вылечилось 320 733 свердловчан.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 10 человек. За весь период пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 10 536 летальных исходов.
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