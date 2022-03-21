В трех свердловских городах продолжают работать выездные пункты вакцинации
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Всего в трех городах Свердловской области продолжают работать мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Речь идет о Сысерти, Серове и Верхней Салде.
В регионе сегодня, 25 марта, работают четыре выездных пункта вакцинации. Чтобы поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Напомним, что с сегодняшнего дня временно прекращают работу мобильные пункты вакцинации в Нижнем Тагиле. Ранее закрылись все выездные пункты в Екатеринбурге.
В регионе сегодня, 25 марта, работают четыре выездных пункта вакцинации. Чтобы поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Напомним, что с сегодняшнего дня временно прекращают работу мобильные пункты вакцинации в Нижнем Тагиле. Ранее закрылись все выездные пункты в Екатеринбурге.
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