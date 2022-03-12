Все мобильные пункты вакцинации против COVID-19 закрылись в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыты мобильные пункты вакцинации против коронавируса в торговых центрах «Мега» и «Гринвич».Информация о закрытии пунктов вакцинации опубликована в официальных группах торговых центров. Также прекратил работу мобильный пункт вакцинации в аэропорту Кольцово.Теперь екатеринбуржцы смогут поставить прививку против COVID-19 только по предварительной записи в поликлиниках. Записаться можно по телефону районной больницы, единому номеру 122, на портале госуслуг или на официальных сайтах медучреждений.