Все мобильные пункты вакцинации против COVID-19 закрылись в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыты мобильные пункты вакцинации против коронавируса в торговых центрах «Мега» и «Гринвич».
Информация о закрытии пунктов вакцинации опубликована в официальных группах торговых центров. Также прекратил работу мобильный пункт вакцинации в аэропорту Кольцово.
Теперь екатеринбуржцы смогут поставить прививку против COVID-19 только по предварительной записи в поликлиниках. Записаться можно по телефону районной больницы, единому номеру 122, на портале госуслуг или на официальных сайтах медучреждений.
Информация о закрытии пунктов вакцинации опубликована в официальных группах торговых центров. Также прекратил работу мобильный пункт вакцинации в аэропорту Кольцово.
Теперь екатеринбуржцы смогут поставить прививку против COVID-19 только по предварительной записи в поликлиниках. Записаться можно по телефону районной больницы, единому номеру 122, на портале госуслуг или на официальных сайтах медучреждений.
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