В Нижнем Тагиле закрылись мобильные пункты вакцинации против коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле с сегодняшнего дня временно закрываются мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
С 25 марта временно прекращают работу пункты вакцинации в ТЦ «ДЕПО», ТЦ «Квадрат» и в Нижнетагильском цирке.
В пресс-службе мэрии отметили, что вакцинироваться и ревакцинироваться можно в прививочных кабинетах поликлиник.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге также закрылись все мобильные пункты вакцинации против коронавируса.
С 25 марта временно прекращают работу пункты вакцинации в ТЦ «ДЕПО», ТЦ «Квадрат» и в Нижнетагильском цирке.
В пресс-службе мэрии отметили, что вакцинироваться и ревакцинироваться можно в прививочных кабинетах поликлиник.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге также закрылись все мобильные пункты вакцинации против коронавируса.
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