В Краснотурьинске снова стал курсировать трамвай
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске вновь начал ходить трамвай. Об этом сообщил замглавы городского округа Александр Катаев в своем телеграм-канале.
Катаев выложил в соцсети видео, где трамвай вновь курсирует по маршруту Фабрика-кухня — Набережная. Как сообщили в пресс-службе администрации, резервный вагон запустили, чтобы местные жители не остались без трамвая.
Ранее мы писали, что в ночь на 22 марта в Краснотурьинске сгорел трамвай. Это был единственный рабочий вагон в городе. Ранее в Краснотурьинске было всего два трамвая, они курсировали по одному маршруту. В конце января один из вагонов сломался, а потом сгорел и второй трамвай.
Катаев выложил в соцсети видео, где трамвай вновь курсирует по маршруту Фабрика-кухня — Набережная. Как сообщили в пресс-службе администрации, резервный вагон запустили, чтобы местные жители не остались без трамвая.
Ранее мы писали, что в ночь на 22 марта в Краснотурьинске сгорел трамвай. Это был единственный рабочий вагон в городе. Ранее в Краснотурьинске было всего два трамвая, они курсировали по одному маршруту. В конце января один из вагонов сломался, а потом сгорел и второй трамвай.
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Сгорел последний рабочий в Краснотурьинске трамвай
22 марта 2022
22 марта 2022