Сгорел последний рабочий в Краснотурьинске трамвай
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Краснотурьинске на улице Попова сгорел единственный рабочий трамвай. Сообщение о возгорании поступило в 23:35.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что трамвай «КТМ-5» сгорел на площади 20 квадратных метров. На место происшествия выезжали 11 огнеборцев. Пожар потушили за шесть минут.
Как пишет «Областная газета», это был единственный рабочий трамвай в городе, он совершал до 11 поездок в день через центр Краснотурьинска. Ранее в городе было всего два трамвая, они курсировали по одному маршруту. В конце января 2022 года один из вагонов сломался. Оперативно найти специалистов-ремонтников не удалось. Теперь сгорел второй трамвай.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что трамвай «КТМ-5» сгорел на площади 20 квадратных метров. На место происшествия выезжали 11 огнеборцев. Пожар потушили за шесть минут.
Как пишет «Областная газета», это был единственный рабочий трамвай в городе, он совершал до 11 поездок в день через центр Краснотурьинска. Ранее в городе было всего два трамвая, они курсировали по одному маршруту. В конце января 2022 года один из вагонов сломался. Оперативно найти специалистов-ремонтников не удалось. Теперь сгорел второй трамвай.
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