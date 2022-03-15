Сгорел последний рабочий в Краснотурьинске трамвай

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Краснотурьинске на улице Попова сгорел единственный рабочий трамвай. Сообщение о возгорании поступило в 23:35.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что трамвай «КТМ-5» сгорел на площади 20 квадратных метров. На место происшествия выезжали 11 огнеборцев. Пожар потушили за шесть минут.Как пишет «Областная газета», это был единственный рабочий трамвай в городе, он совершал до 11 поездок в день через центр Краснотурьинска. Ранее в городе было всего два трамвая, они курсировали по одному маршруту. В конце января 2022 года один из вагонов сломался. Оперативно найти специалистов-ремонтников не удалось. Теперь сгорел второй трамвай.