До 25 марта продлили штормовое предупреждение в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 25 марта. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
До 25 марта включительно в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица. Ранее мы писали, что штормовое предупреждение изначально было объявлено до 24 марта.
Уральцев призывают отказаться от туристических походов и длительных поездок на личном автотранспорте. Водителям следует соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуют держаться как можно дальше от источников опасности и быть предельно внимательными.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
До 25 марта включительно в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица. Ранее мы писали, что штормовое предупреждение изначально было объявлено до 24 марта.
Уральцев призывают отказаться от туристических походов и длительных поездок на личном автотранспорте. Водителям следует соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуют держаться как можно дальше от источников опасности и быть предельно внимательными.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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