Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области предупреждают о сильном ветре с 22 по 24 марта. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.Согласно прогнозу синоптиков, 22-24 марта в Свердловской области порывы ветра могут достигать до 18 м/с. На дорогах ожидается гололедица.Уральцам рекомендуют при сильном ветре закрывать все окна и двери. На улице во время непогоды необходимо держаться как можно дальше от зданий, легких построек, мостов, эстакад, деревьев, линий электропередачи, водоемов и промышленных объектов. Также следует отказаться от туристических походов в лес и дальних поездках на автомобиле.Водителям советуют быть максимально бдительными и внимательными. В период непогоды следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.