Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Жителей Свердловской области предупреждают о сильном ветре с 22 по 24 марта. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
Согласно прогнозу синоптиков, 22-24 марта в Свердловской области порывы ветра могут достигать до 18 м/с. На дорогах ожидается гололедица.
Уральцам рекомендуют при сильном ветре закрывать все окна и двери. На улице во время непогоды необходимо держаться как можно дальше от зданий, легких построек, мостов, эстакад, деревьев, линий электропередачи, водоемов и промышленных объектов. Также следует отказаться от туристических походов в лес и дальних поездках на автомобиле.
Водителям советуют быть максимально бдительными и внимательными. В период непогоды следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно прогнозу синоптиков, 22-24 марта в Свердловской области порывы ветра могут достигать до 18 м/с. На дорогах ожидается гололедица.
Уральцам рекомендуют при сильном ветре закрывать все окна и двери. На улице во время непогоды необходимо держаться как можно дальше от зданий, легких построек, мостов, эстакад, деревьев, линий электропередачи, водоемов и промышленных объектов. Также следует отказаться от туристических походов в лес и дальних поездках на автомобиле.
Водителям советуют быть максимально бдительными и внимательными. В период непогоды следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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