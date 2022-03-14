В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 14 по 20 марта в Свердловской области зафиксировали 25 059 случаев ОРВИ. Это на 34% ниже уровня эпидпорога. При этом показатели на 7,3% выше уровня прошлой недели – тогда был зарегистрирован 23 301 случай заболевания.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны девять муниципалитетов: Туринский и Полевской городские округа, Алапаевский и Таборинский район, а также ГО Дегтярск, Первоуральск, ЗАТО Свободный, Богданович и Староуткинск. В столице Урала зарегистрировано 9 577 случаев заболевания простудой.
Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрирован 771 случай внебольничных пневмоний, что на 3,31% выше уровня прошлой недели.
Волчанский и Сысертский городские округа, Нижнесергинский район, ГО Ревда, Нижняя Салда и Красноуральск признаны неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями. В Екатеринбурге за семь дней зафиксировали 357 случаев заболевания.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны девять муниципалитетов: Туринский и Полевской городские округа, Алапаевский и Таборинский район, а также ГО Дегтярск, Первоуральск, ЗАТО Свободный, Богданович и Староуткинск. В столице Урала зарегистрировано 9 577 случаев заболевания простудой.
Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрирован 771 случай внебольничных пневмоний, что на 3,31% выше уровня прошлой недели.
Волчанский и Сысертский городские округа, Нижнесергинский район, ГО Ревда, Нижняя Салда и Красноуральск признаны неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями. В Екатеринбурге за семь дней зафиксировали 357 случаев заболевания.
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Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области
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14 марта 2022