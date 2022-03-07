Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ. За неделю с 7 по 13 марта в регионе зафиксировали 23 301 случай ОРВИ. Это на 24,7% ниже уровня эпидпорога по совокупному населению и на 39,2% ниже уровня прошлой недели.Неблагополучными по заболеваемости простудой признаны, Алапаевский район, Туринский и Полевской городские округа, ЗАТО Свободный, Таборинский район, а также городские округа Первоуральск и Староуткинск.В Екатеринбурге за неделю зафиксирован 9 261 случай ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 45,3% и ниже уровня прошлой недели на 26,7%.Кроме того, с 7 по 13 марта в области по предварительным диагнозам зарегистрировано 729 случаев внебольничных пневмоний. Это на 54,04% ниже уровня прошлой недели.Неблагополучными по заболеваемости пневмонией являются следующие муниципалитеты: городские округа Дегтярск, Верхнее Дуброво, Ревда, Первоуральск и Пелым, Нижнесергинский район, а также Арамильский, Волчанский и Полевской городские округа. В Екатеринбурге зарегистрировано 297 случаев внебольничных пневмоний, что в 1,87 раза ниже уровня прошлой недели.