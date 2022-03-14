На борьбу с последствиями снегопада в Екатеринбурге вышли 369 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на борьбу с последствиями сильного снегопада вышли 369 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В мегаполисе выпало уже 2,5 миллиметра осадков. До конца недели ожидается увеличение снежного покрова до 10 миллиметров. Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов поручил коммунальщикам вывозить из каждого района города не менее двух тысяч тонн снега за сутки.
За минувшие выходные с улиц Екатеринбурга на полигоны вывезли более 12 тысяч тонн снега. Для борьбы с гололедом израсходовано более 66 тонн противогололедных материалов и фракционного песка.
Сегодня на уборку города вышли 369 рабочих. Задействована 161 единиц спецтехники.
В мегаполисе выпало уже 2,5 миллиметра осадков. До конца недели ожидается увеличение снежного покрова до 10 миллиметров. Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов поручил коммунальщикам вывозить из каждого района города не менее двух тысяч тонн снега за сутки.
За минувшие выходные с улиц Екатеринбурга на полигоны вывезли более 12 тысяч тонн снега. Для борьбы с гололедом израсходовано более 66 тонн противогололедных материалов и фракционного песка.
Сегодня на уборку города вышли 369 рабочих. Задействована 161 единиц спецтехники.
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