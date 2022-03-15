В Екатеринбург вернули 70 застрявших в Таиланде туристов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Самолет «Уральских авиалиний» вернул 70 российских туристов из Таиланда. Борт с жителями Свердловской и Иркутской областей, Забайкалья и Приморского края приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром.Как рассказали в телеграм-канале «Уральских авиалиний», авиакомпания прорабатывала множество вариантов возвращения российских туристов из Пхукета. Вывезти застрявших путешественников получилось при поддержке свердловского губернатора, министерства МиВЭС и российского генконсульства в Пхукете.Рейс выполняли со стыковкой в Стамбуле. Там для пассажиров была возможность размещения в отеле.