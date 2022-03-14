Коронавирус подтвердили еще у 1 656 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус выявили еще у 1 656 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировано 414 332 случая COVID-19.Госпитализировано 70 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 4 412 человек. Всего вылечились 299 428 свердловчан.За сутки от коронавируса скончались 11 человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 489.