Коронавирус подтвердили еще у 1 656 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирус выявили еще у 1 656 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировано 414 332 случая COVID-19.
Госпитализировано 70 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 4 412 человек. Всего вылечились 299 428 свердловчан.
За сутки от коронавируса скончались 11 человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 489.
Госпитализировано 70 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 4 412 человек. Всего вылечились 299 428 свердловчан.
За сутки от коронавируса скончались 11 человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 489.
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