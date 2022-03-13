За стуки в Свердловской области зарегистрировали 1 714 случаев COVID-19

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Еще у 1 714 жителей Свердловской области выявили COVID-19. За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 411 006 случаев коронавируса, из них 685 в Екатеринбурге.По выздоровлению из больниц выписано 4 996 человек. Общее число вылечившихся достигло 490 499.С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 11 человек. Всего зарегистрировано 10 468 летальных исходов.