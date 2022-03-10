Свердловскую область вновь накрыл смог
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге, который задержится в регионе до вечера 21 марта.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», с 20:00 16 марта на территории области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 21 марта с 20:00.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды в Свердловской области и Екатеринбурге на ближайшие три дня.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», с 20:00 16 марта на территории области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 21 марта с 20:00.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды в Свердловской области и Екатеринбурге на ближайшие три дня.
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