Долгожданное тепло возвращается в Свердловскую область
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается потепление. Днем температура воздуха может подняться до +6°С. При этом по ночам все еще будет морозно.
Сегодня, 17 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Днем +1…-4°С. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем -1…-3°С. Ветер северо-западный, со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 18 марта, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -8…-13°С, на крайнем севере и востоке до -18°С, в горах -16…-21°С. Днем -2…+3°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°С, днем 0…-2°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 19 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -9…-14°С, в горах и низинах до -24°С. Днем +1…+6°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -12…-14°С, днем +1…+3°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 17 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Днем +1…-4°С. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем -1…-3°С. Ветер северо-западный, со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 18 марта, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -8…-13°С, на крайнем севере и востоке до -18°С, в горах -16…-21°С. Днем -2…+3°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°С, днем 0…-2°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 19 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -9…-14°С, в горах и низинах до -24°С. Днем +1…+6°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -12…-14°С, днем +1…+3°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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