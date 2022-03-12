За год в Свердловской области ликвидировали 126 незаконных свалок

– Заявки о несанкционированных свалках поступают и от физических, и от юридических лиц. По ним мы ликвидировали 60 свалок в пределах Екатеринбурга и 66 в других муниципалитетах Свердловской области, – сообщил начальник отдела по работе с местами несанкционированного размещения отходов ЕМУП «Спецавтобаза» Эльвира Кутдусова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

ЕМУП «Спецавтобаза» ликвидировала в Свердловской области в прошлом году 126 несанкционированных свалок. Региональный оператор вывез 2 318 тонн мусора.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Спецавтобазы», до 2019 года в частном секторе не было организованного сбора отходов. Из-за этого некоторые люди оставляли мусор в лесах и на обочинах дорог, создавая тем самым нелегальные свалки и загрязняя окружающую среду.Сейчас процесс вывоза отходов уже отлажен. За прошлый год региональному оператору поступило 773 заявки о несанкционированных свалках. Это на 149 меньше, чем в 2020 году.Отмечается, что участки по 368 заявкам оказались не подлежащими уборке. На одних площадках были отходы производства и потребления, а иные отданы под рекультивацию. Еще часть заявок дублировала уже поступившие, а по некоторым сообщениям сотрудники «Спецавтобазы» выезжали, но не обнаруживали свалок.Самая большая свалка объемом 1 796 кубических метров (1 181,56 тонн) была найдена в селе Филатовское Сухоложского района. На полную уборку участка потребовалось два месяца. В пределах Екатеринбурга самую большую свалку обнаружили в поселке Шабровский Чкаловского района. С участка в 297 кубических метров вывезли 88,06 тонны мусора.Сообщить о незаконной свалке ЕМУП «Спецавтобаза» можно по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-96, сообщением в Viber или WhatsApp на номер 8 (912) 690-07-00, а также, воспользовавшись кнопкой «Сообщить о свалке» на сайте sab-ekb.ru.