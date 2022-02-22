В преддверии 8 Марта в Екатеринбурге пройдет ярмарка цветов
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на пересечении Театрального и Банковского переулков в преддверии Международного женского дня пройдет ярмарка цветов.
Как рассказал на брифинге председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Иван Бескрестнов, ярмарка цветов состоится в центре Екатеринбурга с 5 по 8 марта с 10:00 до 16:00. На пересечении Театрального и Банковского переулков оборудуют торговые места.
Предпринимателей приглашают принять участие в ярмарке цветов. Для оформления документов следует обратиться в МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» на улице Антона Валека, 8. Контактные телефоны: 304-14-15 (16, 17, 18).
Иван Бескрестнов отметил, что тех, кто занимается незаконной торговлей, могут привлечь к административной ответственности.
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Как рассказал на брифинге председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Иван Бескрестнов, ярмарка цветов состоится в центре Екатеринбурга с 5 по 8 марта с 10:00 до 16:00. На пересечении Театрального и Банковского переулков оборудуют торговые места.
Предпринимателей приглашают принять участие в ярмарке цветов. Для оформления документов следует обратиться в МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» на улице Антона Валека, 8. Контактные телефоны: 304-14-15 (16, 17, 18).
Иван Бескрестнов отметил, что тех, кто занимается незаконной торговлей, могут привлечь к административной ответственности.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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