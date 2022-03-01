В Свердловской области подтвердили 4 868 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область остается на первом месте по заболеваемости коронавирусом среди регионов России. За последние сутки в области выявлено 4 868 случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 360 137 заболевших.
По данным оперштаба, госпитализировано 482 пациента. По выздоровлению выписали 1 674 человек. Всего вылечились 219 483 свердловчанина.
От коронавируса умерли еще 15 человек. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в области – 10 301.
По данным оперштаба, госпитализировано 482 пациента. По выздоровлению выписали 1 674 человек. Всего вылечились 219 483 свердловчанина.
От коронавируса умерли еще 15 человек. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в области – 10 301.
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Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
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