В Свердловской области подтвердили 4 868 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область остается на первом месте по заболеваемости коронавирусом среди регионов России. За последние сутки в области выявлено 4 868 случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 360 137 заболевших.По данным оперштаба, госпитализировано 482 пациента. По выздоровлению выписали 1 674 человек. Всего вылечились 219 483 свердловчанина.От коронавируса умерли еще 15 человек. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в области – 10 301.