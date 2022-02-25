Мобильные пункты вакцинации работают в семи свердловских городах
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области сегодня, 2 марта, работают 17 выездных пунктов вакцинации против коронавируса. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.
Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
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Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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