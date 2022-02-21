В Свердловскую область прибыли первые беженцы из Донбасса
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловскую область начали приезжать первые беженцы из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Сегодня, 1 марта, в Свердловскую область неорганизованно прибыло чуть более полутора десятков беженцев. Среди них – жительница Донбасса Оксана Копытова с двумя дочками – девятилетней Настей и шестилетней Олей. Они приехали в Екатеринбург несколько дней назад, а муж остался на родине.
Сейчас женщина с двумя детьми живет у своей свекрови, которая находится в Свердловской области еще с 2014 года. Тогда семья расширенным составом уже покидала Донбасс.
Ранее мы писали, что Свердловская область готовится к приезду беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Сначала планировалось выделить им места в санаториях, однако позднее от этой идеи отказались. Сейчас решено предоставить нуждающимся временное социально-бытовое обустройство в организациях социального обслуживания. Это касается и детей-сирот.
Помимо этого, свердловское Минцифры организовало маршрутизацию звонков через службу «122». Теперь искусственный интеллект колл-центра распределяет вызовы, связанные с вопросами временного обустройства.
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Сегодня, 1 марта, в Свердловскую область неорганизованно прибыло чуть более полутора десятков беженцев. Среди них – жительница Донбасса Оксана Копытова с двумя дочками – девятилетней Настей и шестилетней Олей. Они приехали в Екатеринбург несколько дней назад, а муж остался на родине.
Сейчас женщина с двумя детьми живет у своей свекрови, которая находится в Свердловской области еще с 2014 года. Тогда семья расширенным составом уже покидала Донбасс.
Ранее мы писали, что Свердловская область готовится к приезду беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Сначала планировалось выделить им места в санаториях, однако позднее от этой идеи отказались. Сейчас решено предоставить нуждающимся временное социально-бытовое обустройство в организациях социального обслуживания. Это касается и детей-сирот.
Помимо этого, свердловское Минцифры организовало маршрутизацию звонков через службу «122». Теперь искусственный интеллект колл-центра распределяет вызовы, связанные с вопросами временного обустройства.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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