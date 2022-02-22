В Свердловской области санатории «Липовка» и «Обуховский» все же не будут отдавать беженцам
Общество
Фото: скриншот брифинг / Свердловская область / vk.com
В Свердловской области беженцев с ДНР и ЛНР не будут размещать в больнице восстановительного лечения «Липовка» в Реже и в санатории «Обуховский» в Камышловском районе. Об этом сегодня на брифинге заявил замгубернатора Павел Креков.
По словам заместителя губернатора, сегодня «Липовка» и «Обуховский» восстанавливают работу и будут принимать постояльцев в штатном режиме. Беженцев же планируют размещать в свободных и незанятых учреждениях, но в каких именно, не уточняется.
Ранее мы писали, что в связи с возможным размещением беженцев из санаториев «Липовка» и «Обуховский» выписывали постояльцев и обещали им компенсацию. Судя по всему, компенсация уже не потребуется.
– С учетом принятых вчера на уровне федерации решений изменился график и объем прибытия беженцев. В связи с этим мы отказываемся от использования для их размещения больницы восстановительного лечения «Липовка» и санатория «Обуховский», – заявил Креков.
По словам заместителя губернатора, сегодня «Липовка» и «Обуховский» восстанавливают работу и будут принимать постояльцев в штатном режиме. Беженцев же планируют размещать в свободных и незанятых учреждениях, но в каких именно, не уточняется.
Ранее мы писали, что в связи с возможным размещением беженцев из санаториев «Липовка» и «Обуховский» выписывали постояльцев и обещали им компенсацию. Судя по всему, компенсация уже не потребуется.
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