В Свердловской области санатории «Липовка» и «Обуховский» все же не будут отдавать беженцам

– С учетом принятых вчера на уровне федерации решений изменился график и объем прибытия беженцев. В связи с этим мы отказываемся от использования для их размещения больницы восстановительного лечения «Липовка» и санатория «Обуховский», – заявил Креков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости