В Екатеринбурге на площади Труда задержали правозащитника и пенсионерку
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В уральской столице четвертый день подряд идут задержания за политические акции. Сегодняшняя, не связанная с событиями на территории Украины, должна была пройти в память о седьмой годовщине убийства Бориса Немцова.
Вчера Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило организатору, что ранее согласованное мероприятие в виде пикета проводить запрещено из-за нового указа губернатора о ковидных ограничениях.
В анонсированное время начала пикета на площадь пришли два человека, чтобы возложить цветы к портрету Немцова. Обоих задержали и сейчас везут в отдел полиции №7.
Задержанными оказались правозащитник Анатолий Свечников и активистка партии ПАРНАС Галина Бастрыгина.
Свечников в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» рассказал, как происходило задержание:
«Я закрепил у памятника Татищеву и де Геннину плакат, потом пошел за цветами. Вернулся через 5 минут, подполковник Антон Трошин лично подбежал и сказал, что здесь запрещённая акция, о чём вчера уведомили организатора. "Сказал Минуту на устранение!" Я спросил, а что устранять, он не ответил. Я пошел снимать портрет, но он догнал меня и сказал, что я не выполнил его указание, минута уже прошла. На самом деле прошло 25-30 секунд.
Галина Бастрыгина стояла рядом, в руках ничего, портрет не закрепляла. Трошин ей ни слова не предъявил. Когда меня сам лично, заламывая руку, повел, крикнул через плечо "Галину Васильевну тоже забирай"».
Напомним, что вчера во время стихийной антивоенной акции были задержаны председатель регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин и блогер Александр Куделькин.
Кроме того, по нашей информации, всего вчера было составлено 70 протоколов за участие в несогласованных с властями стихийных акциях протеста. Всего за четыре дня задержаны боле 120 человек. Многие уже арестованы на разные сроки – от семи до 28 суток.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
Вчера Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило организатору, что ранее согласованное мероприятие в виде пикета проводить запрещено из-за нового указа губернатора о ковидных ограничениях.
В анонсированное время начала пикета на площадь пришли два человека, чтобы возложить цветы к портрету Немцова. Обоих задержали и сейчас везут в отдел полиции №7.
Задержанными оказались правозащитник Анатолий Свечников и активистка партии ПАРНАС Галина Бастрыгина.
Свечников в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» рассказал, как происходило задержание:
«Я закрепил у памятника Татищеву и де Геннину плакат, потом пошел за цветами. Вернулся через 5 минут, подполковник Антон Трошин лично подбежал и сказал, что здесь запрещённая акция, о чём вчера уведомили организатора. "Сказал Минуту на устранение!" Я спросил, а что устранять, он не ответил. Я пошел снимать портрет, но он догнал меня и сказал, что я не выполнил его указание, минута уже прошла. На самом деле прошло 25-30 секунд.
Галина Бастрыгина стояла рядом, в руках ничего, портрет не закрепляла. Трошин ей ни слова не предъявил. Когда меня сам лично, заламывая руку, повел, крикнул через плечо "Галину Васильевну тоже забирай"».
Напомним, что вчера во время стихийной антивоенной акции были задержаны председатель регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин и блогер Александр Куделькин.
Кроме того, по нашей информации, всего вчера было составлено 70 протоколов за участие в несогласованных с властями стихийных акциях протеста. Всего за четыре дня задержаны боле 120 человек. Многие уже арестованы на разные сроки – от семи до 28 суток.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге на антивоенных акциях начались задержания
26 февраля 2022
26 февраля 2022
Задержанную в Екатеринбурге пикетчицу обвинили в организации вчерашней антивоенной акции
25 февраля 2022
25 февраля 2022
В Екатеринбурге на акции протеста начались задержания
24 февраля 2022
24 февраля 2022