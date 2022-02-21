Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев открылся в Сысерти
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Еще один пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, открылся в Свердловской области. Он расположился в Сысерти.
Как рассказали в администрации Сысерти, пункт находится в помещении бывшего дворового клуба «Домовенок» на улице Карла Либкнехта, 66. Местные жители могут принести для беженцев, продукты длительного хранения, одежду, предметы личной гигиены и мелкую бытовую технику (новую).
Сегодня, 23 февраля, пункт сбора гуманитарной помощи работал с 10:00 до 13:00, а с завтрашнего дня будет работать с 11:00 до 13:30 и с 17:00 до 19:00.
Напомним, что в Екатеринбурге вещи первой необходимости для беженцев принимают на улице Крылова, 2 и на Хохрякова, 9. Накануне из Урала в Ростовскую область отправили 20 тонн гуманитарного груза.
Как рассказали в администрации Сысерти, пункт находится в помещении бывшего дворового клуба «Домовенок» на улице Карла Либкнехта, 66. Местные жители могут принести для беженцев, продукты длительного хранения, одежду, предметы личной гигиены и мелкую бытовую технику (новую).
Сегодня, 23 февраля, пункт сбора гуманитарной помощи работал с 10:00 до 13:00, а с завтрашнего дня будет работать с 11:00 до 13:30 и с 17:00 до 19:00.
Напомним, что в Екатеринбурге вещи первой необходимости для беженцев принимают на улице Крылова, 2 и на Хохрякова, 9. Накануне из Урала в Ростовскую область отправили 20 тонн гуманитарного груза.
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