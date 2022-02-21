В Свердловской области из санатория «Обуховский» из-за беженцев выселяют постояльцев
Общество
Фото: санаторий «Обуховский» / obuhovski.com
В Свердловской области из санатория «Обуховский» выселили всех отдыхающих в связи с возможным приездом беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на администрацию учреждения и постояльцев.
По словам постояльцев санатория, из учреждения всех отдыхающих выселили сегодня и пообещали вернуть им деньги за путевки в течение 14 дней.
В отделе продаж «Обуховского» подтвердили, что санаторий действительно освободили для беженцев с Донбасса. Кроме того, приостановлено бронирование всех путевок. При этом, когда эвакуированные приедут в санаторий, пока неизвестно.
По словам постояльцев санатория, из учреждения всех отдыхающих выселили сегодня и пообещали вернуть им деньги за путевки в течение 14 дней.
В отделе продаж «Обуховского» подтвердили, что санаторий действительно освободили для беженцев с Донбасса. Кроме того, приостановлено бронирование всех путевок. При этом, когда эвакуированные приедут в санаторий, пока неизвестно.
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