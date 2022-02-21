Досрочно выписанным из санаториев из-за приезда беженцев свердловчанам предложат компенсацию

– В ближайшие два-три дня мы предложим людям альтернативу. И никто из тех людей, которые проходили лечение в «Липовке», не будет в чем-то ущемлен применительно к медицинской реабилитации, – сообщил Креков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителям Свердловской области, которых досрочно выписывают из санаториев из-за приезда беженцев из ДНР и ЛНР, предложат компенсацию. Соответствующее поручение правительству дал глава региона Евгений Куйвашев.Как рассказали в департаменте информационной политики области, в первую очередь речь идет о больнице восстановительного лечения «Липовка» в Реже, где находились несколько десятков человек.Замгубернатора Павел Креков заявил, что в связи с размещением беженцев из ДНР и ЛНР, из санатория «Липовка» досрочно выпишут пациентов. Им предложат альтернативный вид реабилитации в другом санаторно-курортном учреждении или больнице восстановительного лечения. Также по желанию могут быть возвращены деньги.Чиновник отметил, что компенсацию предложат как тем, кто проходил постковидное лечение, так и тем, кто находился в санатории с другими диагнозами и проходил реабилитацию.