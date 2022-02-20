– Дневные оттепели в марте – явление обычное, несмотря на это, зимний режим погоды в первой десятидневке марта сохранится, – отметила Галина Шепоренко.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сохранится дневная оттепель в конце февраля и в первые дни марта. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются мокрый снег, оттепель и гололедица на дорогах. К концу этой недели температура воздуха понизится на несколько градусов. С 25 по 28 февраля ночью будет -12…-17°С, днем -0…-5°С.В первые дни марта резких изменений в погоде не ожидается. Не предполагается и значительного нарастания тепла.Согласно климатической норме, в первые пять дней марта среднесуточная температура в регионе составляет -8…-11°С. В этом году она может быть на 4-5°С выше нормы.