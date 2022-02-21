Умер один из лучших актёров Екатеринбурга

20.41 Понедельник, 21 февраля 2022
Общество
Фото с официального сайта Театра юного зрителя
Сразу два театра Екатеринбурга лишились одного из лучших своих актёров. На 75-м году жизни скончался Владимир Кабалин, много лет выходивший на сцену Театра юного зрителя и «Коляда-Театра».

В Свердловском ТЮЗе Кабалин работал с 1975-го года – попал в труппу театра спустя два года после окончания местного театрального училища. Играл в постановках по пьесам Чехова, Фонвизина, в спектаклях по произведениям Пушкина и Андреева. Когда драматург Николай Коляда занялся режиссурой и создал свой театр, он приглашал Кабалина в свои постановки, например, в спектакль «Птица Феникс» 2005-го года.

Несколько ярких ролей сыграл Кабалин и в кино. В первую очередь – в фильмах Дмитрия Астрахана («Всё будет хорошо», «Из ада в ад»). Владимир Хотиненко занял его в фильме «Патриотическая комедия» (снималась в Екатеринбурге), а Алексей Федорченко – в фильме «Ангелы революции».

В 1993-м году Владимир Кабалин получил звание «Заслуженный артист Российской федерации».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В 2021 году суды Свердловской области оправдали 57 человек
21 февраля 2022
В Екатеринбурге ради ярмарки закроют парковку на площади 1905 года
17 февраля 2022
Замглавы Екатеринбурга объяснил исчезновение пробок на выезде из Академического
17 февраля 2022
В Екатеринбурге началось голосование по выбору изображения для памятных монет
18 февраля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мутные страницы биографии единственного кандидата на должность главы Счётной платы Екатеринбурга

Вспоминаем, чем известен лоббируемый губернатором кандидат на должность руководителя счетной палаты столицы Урала
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:22 Городская дума Каменска-Уральского решила не наказывать своего председателя за скандальную фразу
20:41 Умер один из лучших актёров Екатеринбурга
19:48 В Свердловской области растут детская смертность и количество многодетных семей
19:29 В День защитника отечества в Екатеринбурге начнётся… фестиваль феминистских практик
19:09 В Ревде зоозащитники-волонтёры спасли собаку от хозяев-садистов
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
17:53 В Екатеринбурге перестанут делать ямочный ремонт дорог
17:21 Для родителей в Екатеринбурге проведут репетицию записи детей в лагеря
16:53 В Екатеринбурге рецидивист обвиняется в убийстве знакомого
16:27 Свердловский штаб по развитию газификации возглавил Куйвашев
15:50 В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием «скорой» в Екатеринбурге
15:25 В 2021 году суды Свердловской области оправдали 57 человек
14:46 Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
14:24 В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи
13:56 В Свердловской области подтвердили 3 550 случаев коронавируса
13:25 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли почти 13 тысяч тонн снега
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
12:52 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Академическом
12:23 В Свердловской области студенты техникумов и колледжей вышли с дистанта
11:58 Илья Варламов высмеял экскурсию детей в автозак в Нижнем Тагиле
11:20 На два дня изменится график работы свердловских отделений Почты России
10:54 В Свердловской области работают 16 выездных пунктов вакцинации
10:22 На охраняемой территории в Асбесте собаки покусали девятилетнего мальчика
09:55 Ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля
09:21 В Екатеринбурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных с Донбасса
17:16 Свердловской вице-губернатор допустил, что девушки могут быть виноваты в нападениях на них иностранцев
16:53 Синоптики пообещали свердловчанам мокрый снег
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
15:38 В Екатеринбурге на Плотинке появился мемориал «независимому суду России»
Все новости Свердловской области
00:29 Путин признал независимость ДНР и ЛНР
18:21 Минобороны РФ: уничтожены БМП и пятеро украинских «диверсантов», нарушивших российскую границу
17:10 СНБО: Киев не причастен к обстрелу погранпункта ФСБ под Ростовом
16:16 Валерий Вощевоз: «Правящие элиты в последнюю очередь думают о том, как избежать войны»
13:45 За сутки в России выявили 152 337 случаев коронавируса
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
13:01 В Иране при крушении военного самолета погибли три человека
11:54 В нескольких регионах России ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев
11:13 Россияне могут оформить сертификат о COVID-19 на основе теста на антитела
10:46 Задержан экс-министр обороны Казахстана
10:06 В ЛНР в результате обстрела погибли два мирных жителя
13:11 В России зарегистрировали 170 699 случаев коронавируса
14:59 В России за минувшие сутки зарегистрировали 179 147 случаев коронавируса
23:41 Учитель из ДНР рассказал о ситуации с эвакуацией в третьем по численности городе непризнанной республики
18:51 Пушилин: власти ДНР начали массовую эвакуацию населения в Россию
18:23 «Пацан сказал — пацан сделал». Сергей Лавров предложил соблюдать «понятия» в отношениях между странами
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
17:42 Глава минфина не согласен с позицией ЦБ о запрете криптовалюты в России
16:52 Никиту Уварова из Канска поставили на учет как склонного к экстремизму
15:11 Задержан заместитель здравоохранения Челябинской области
14:42 В России признали нежелательной организацию, которая занимается коренными народами
13:20 В России зафиксировали еще 180 071 случай коронавируса
12:39 Экс-прокурор Норильска получил 11 лет колонии строгого режима
12:02 Обстрелы в Донбассе: что известно к этому часу
11:12 В Благовещенске ветерана оштрафовали за возложение цветов к мемориалу Победы
09:40 «Я ненавижу этот спорт!». Как отреагировали на выступления российских фигуристок в Пекине
17:00 ММСК приступает к строительству объектов собственной генерации
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
15:40 Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии общего режима
Все новости России и мира
21:22 Городская дума Каменска-Уральского решила не наказывать своего председателя за скандальную фразу
20:41 Умер один из лучших актёров Екатеринбурга
19:48 В Свердловской области растут детская смертность и количество многодетных семей
19:29 В День защитника отечества в Екатеринбурге начнётся… фестиваль феминистских практик
19:09 В Ревде зоозащитники-волонтёры спасли собаку от хозяев-садистов
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
18:12 Добровольцы-единороссы приступили к оказанию помощи беженцам с Донбасса
17:53 В Екатеринбурге перестанут делать ямочный ремонт дорог
17:21 Для родителей в Екатеринбурге проведут репетицию записи детей в лагеря
16:53 В Екатеринбурге рецидивист обвиняется в убийстве знакомого
16:27 Свердловский штаб по развитию газификации возглавил Куйвашев
15:50 В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием «скорой» в Екатеринбурге
15:25 В 2021 году суды Свердловской области оправдали 57 человек
14:46 Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
14:24 В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи
13:56 В Свердловской области подтвердили 3 550 случаев коронавируса
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
13:33 23 февраля в Перми откроется городская ярмарка
13:26 В Перми проверят региональную систему оповещения
13:25 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли почти 13 тысяч тонн снега
13:16 Более 220 тысяч прикамцев завершили повторную иммунизацию от COVID-19
13:05 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку фотографа Владимира Бикмаева
12:52 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Академическом
12:23 В Свердловской области студенты техникумов и колледжей вышли с дистанта
11:58 Илья Варламов высмеял экскурсию детей в автозак в Нижнем Тагиле
11:20 На два дня изменится график работы свердловских отделений Почты России
10:54 В Свердловской области работают 16 выездных пунктов вакцинации
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
10:22 На охраняемой территории в Асбесте собаки покусали девятилетнего мальчика
Все новости
00:29
22/02
 Путин признал независимость ДНР и ЛНР
14:46
21/02
 Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
17:16
20/02
 Свердловской вице-губернатор допустил, что девушки могут быть виноваты в нападениях на них иностранцев
18:10
17/02
 Жители нескольких десятков домов на Уралмаше просят Куйвашева вернуть им деньги за капремонт, которого не было
15:36
16/02
 После возбуждения уголовного дела о мошенничестве силовики пришли в мэрию уральского города
16:28
11/02
 Свердловские школьники выйдут с дистанта 17 февраля
18:00
9/02
 В Екатеринбурге стали известны тарифы единого проездного билета
10:21
9/02
 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга для учащихся оказался дороже аналогичного в австрийской Вене
15:22
7/02
 На довыборы в гордуму Екатеринбурга выдвинулись 18 человек
11:52
4/02
 Екатеринбуржцы подали в суд на ведомство Кудрявцева после отказа в проведении антивоенного митинга в центре
12:47
3/02
 В Свердловской области снят запрет на работу ресторанов по ночам
13:54
2/02
 Новый антирекорд по выявленным случаям коронавируса установлен в Свердловской области
16:29
1/02
 Новые ковидные ограничения ввели в Свердловской области
14:25
1/02
 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает 11 февраля
Все новости
]
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK