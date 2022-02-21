Умер один из лучших актёров Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сразу два театра Екатеринбурга лишились одного из лучших своих актёров. На 75-м году жизни скончался Владимир Кабалин, много лет выходивший на сцену Театра юного зрителя и «Коляда-Театра».В Свердловском ТЮЗе Кабалин работал с 1975-го года – попал в труппу театра спустя два года после окончания местного театрального училища. Играл в постановках по пьесам Чехова, Фонвизина, в спектаклях по произведениям Пушкина и Андреева. Когда драматург Николай Коляда занялся режиссурой и создал свой театр, он приглашал Кабалина в свои постановки, например, в спектакль «Птица Феникс» 2005-го года.Несколько ярких ролей сыграл Кабалин и в кино. В первую очередь – в фильмах Дмитрия Астрахана («Всё будет хорошо», «Из ада в ад»). Владимир Хотиненко занял его в фильме «Патриотическая комедия» (снималась в Екатеринбурге), а Алексей Федорченко – в фильме «Ангелы революции».В 1993-м году Владимир Кабалин получил звание «Заслуженный артист Российской федерации».