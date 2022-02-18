В Свердловской области работают 16 выездных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В семи городах Свердловской области сегодня, 21 февраля, действуют мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией опубликовал график их работы.
Всего в области сегодня работают 16 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Напомним, что в Свердловской области выявили еще 3 191 случай коронавируса. По данным на 20 февраля, в регионе зафиксировано 316 495 заболевших COVID-19.
Всего в области сегодня работают 16 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Напомним, что в Свердловской области выявили еще 3 191 случай коронавируса. По данным на 20 февраля, в регионе зафиксировано 316 495 заболевших COVID-19.
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