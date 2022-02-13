В Свердловской области выявили 3 191 заболевшего COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский оперштаб сообщает о 3 191 новом случае COVID-19 за минувшие сутки. Из них 980 в Екатеринбурге. Всего в регионе за весь период пандемии коронавирусом заболели 316 495 человек.
Было выписано по выздоровлению – 1 001. Всего вылечилось 209 200 пациентов.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 9 больных. За все время было зарегистрировано 10 197 летальных исходов.
Было выписано по выздоровлению – 1 001. Всего вылечилось 209 200 пациентов.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 9 больных. За все время было зарегистрировано 10 197 летальных исходов.
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