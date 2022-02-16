Пушилин: власти ДНР начали массовую эвакуацию населения в Россию
Россия и мир
Последствия обстрела в селе Николаевка ЛНР. Фото: Луганский информцентр
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики объявили массовую эвакуацию мирных жителей на территорию России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Он добавил, что по договоренности с руководством России в Ростовской области готовы места приема и размещения гражданского населения. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.
«Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — обратился к жителям глава ДНР.
Ситуация в Донбассе за последние сутки обострилась, власти ДНР и ЛНР сообщают о непрекращающихся атаках.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Он добавил, что по договоренности с руководством России в Ростовской области готовы места приема и размещения гражданского населения. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.
«Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — обратился к жителям глава ДНР.
Ситуация в Донбассе за последние сутки обострилась, власти ДНР и ЛНР сообщают о непрекращающихся атаках.
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