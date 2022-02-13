Синоптики пообещали свердловчанам мокрый снег
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра пообещали свердловчанам на следующей недели осадки в виде мокрого снега. Также уральцев предупреждают о гололеде в понедельник.
В понедельник, 21 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного. В отдельных районах гололедные явления. Ночью -2…-7, на крайнем востоке до -12. Днем -2…-3. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег. Ночью -3…-5, днем +1,+3. Ветер юго-западный южный 5-10 м/сек.
Во вторник, 22 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -4…-9, днем -4…+1. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -4…-6, днем около 0. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В среду, 23 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, в горах до умеренного, днем временами мокрый снег. Ночью -4…-9, на крайнем севере до -14. Днем -2…+3. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -4…-6, днем +1…+3. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 21 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного. В отдельных районах гололедные явления. Ночью -2…-7, на крайнем востоке до -12. Днем -2…-3. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег. Ночью -3…-5, днем +1,+3. Ветер юго-западный южный 5-10 м/сек.
Во вторник, 22 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -4…-9, днем -4…+1. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -4…-6, днем около 0. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В среду, 23 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, в горах до умеренного, днем временами мокрый снег. Ночью -4…-9, на крайнем севере до -14. Днем -2…+3. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -4…-6, днем +1…+3. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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