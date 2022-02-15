В Екатеринбурге на Плотинке появился мемориал «независимому суду России»
Общество
Фото: Марат Гиндуллин
Сегодня днем в Екатеринбурге на Плотинке появился мемориал «независимому суду России».
На установленной дощечке дата и рождение «независимого суда» указаны одним числом «26.12.91». Судя по всему, по мнению автора, он является мертворожденным.
Фото: Марат Гиндуллин
На установленной дощечке дата и рождение «независимого суда» указаны одним числом «26.12.91». Судя по всему, по мнению автора, он является мертворожденным.
Фото: Марат Гиндуллин
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