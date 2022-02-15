Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге на Плотинке появился мемориал «независимому суду России».На установленной дощечке дата и рождение «независимого суда» указаны одним числом «26.12.91». Судя по всему, по мнению автора, он является мертворожденным.