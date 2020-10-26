Студентов УрФУ собираются переводить на дистант
Общество
Студентов УрФУ собираются переводить на дистанционное обучение. Вуз обратится к Министерству образования и науки РФ с просьбой согласовать перевод учебного процесса.
— Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в регионе и учитывая рекомендации губернатора Свердловской области, принято решение обратиться к учредителю — Минобрнауки России — с просьбой согласовать перевод учебного процесса УрФУ в дистанционный формат, предполагающий удалённое освоение студентами образовательных программ, — написано в телеграм-канале УрФУ.
Напомним, что накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал вузам и профессиональным образовательным организациям с 27 октября перейти на дистант.
— Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в регионе и учитывая рекомендации губернатора Свердловской области, принято решение обратиться к учредителю — Минобрнауки России — с просьбой согласовать перевод учебного процесса УрФУ в дистанционный формат, предполагающий удалённое освоение студентами образовательных программ, — написано в телеграм-канале УрФУ.
Напомним, что накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал вузам и профессиональным образовательным организациям с 27 октября перейти на дистант.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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