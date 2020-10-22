Куйвашев ввел новые «коронавирусные» ограничения на Среднем Урале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области изменили порядок посещения массовых мероприятий из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.Так, все физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях теперь будут проходить без зрителей. Официальные мероприятия, организуемые госорганами, культурные мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях, а также физкультурные и спортивные мероприятия на открытых площадках будут проходить с 50-процентной наполненностью.Кроме того, решено увеличить продолжительность школьных осенних каникул до 14 дней. Вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано с 27 октября перейти на дистанционное обучение.Помимо этого, самоизоляция для людей в возрасте 65+ и людей с хроническими заболеваниями продлена в регионе до 9 ноября.